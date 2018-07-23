Самарский зоопарк просит новую территорию за больницей Середавина

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Как сообщалось ранее, самарский зоопарк может разместиться на новой территории, сейчас идет выбор места."Просим проголосовать вас за вариант №2 Территория за Самарской областной больницей им. В.Д. Середавина! , потому что 3-й вариант, который набирает сейчас 50 % голосов- наш сегодняшний адрес : Ново -Садовая 146 исключается по причине, что вся земля вокруг зоопарка находится в частной собственности, и нет возможности для расширения зоопарка на старом месте.До конца голосования осталось 3 дня ! Просим нас поддержать и проголосовать за 2-й вариант ! (территория за б-цей Середавина)", -просят сотрудники зоопарка на странице группы ВКонтакте.Проголосовать за новое место для зоопарка вы можете на платформе" Вместе"https://vmeste-region.ru