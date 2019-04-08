Самарский зоопарк приглашает всех жителей и гостей региона поучаствовать в акции «Погладь меня»

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9 апреля в 13-00 Самарский зоопарк приглашает всех жителей и гостей Самарской Губернии поучаствовать в увлекательной и познавательной акции «Погладь меня». Вы сможете погладить лиса Ричарда, скунса Кокошу, кролика Шустрика, королевского питона ,других прирученных животных и сфотографироваться с ними, узнать много интересного о биологических особенностях наших питомцев. Акция проводится каждый вторник и субботу с 13.00 до 14.00.3+