Самарский зоопарк приглашает всех любителей природы на веселую и интересную экскурсию

Участвовать может любой желающий, пришедший в зоопарк в четверг к 15.00, отдельно платить за экскурсию не требуется. Во время экскурсии вы узнаете множество удивительных фактов о животных зоопарка, и интересных историй из их жизни. Сможете покормить двугорбого верблюда Лексуса, пообщаться с очаровательным питоном Мурзиком и бородатой агамой Тёркой. Начало экскурсии в 15.00, сбор на экскурсию около вольера верблюда Лексуса.С нетерпением ждем вас!Входной билет в зоопарк:Для детей до 2х лет – бесплатноС 2х лет до 7 лет – 150 руб.С 7 лет и остальные возрастные категории – 300 руб.Организованным группам от 20 человек стоимость билета – 150 руб., сообщают в группе зоопарка.