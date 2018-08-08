Самарский зоопарк приглашает детей и их родителей поучаствовать в веселом квесте
8 августа 2018 12:17
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Чтобы победить, вам нужно будет прийти в зоопарк 17 августа к 13.00, взять на кассе маршрутный лист, правильно и быстрее всех выполнить все задания! Самых быстрых и эрудированных ждут призы и фотосессия с ручными животными - питоном Мурзиком, вараном Варисом, скунсом Коко, морской свинкой Джорджем, сообщает группа зоопарка.
Фото: Дильдина Светлана
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