Самарский зоопарк отметил Международный день защиты прав животных
11 декабря 2018 10:27
124
10 декабря Самарский зоопарк отметил Международный день защиты прав животных. В этот день зоопарк посетили глава администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара Кузнецов Александр Викторович и представители администрации района, директор МБОУ школы № 144 Лазарев Анатолий Владимирович и ученики 4 «А» класса в сопровождении учителя и родителей.
Директор Самарского зоопарка Шепталов Олег Валентинович и Кузнецов А.В. поздравили всех участников мероприятия с праздником. Александр Викторович вручил подарок африканскому льву Цезарю. В зоопарках существует проблема – для крупных животных (львов, тигров, медведей и т.д.), сложно найти игрушку походящего размера и необходимой прочности. Цезарь с большим удовольствием и азартом принялся играть с новой игрушкой. Буй отлично подошел в качестве подарка нашему питомцу.
Для гостей была проведена обзорная экскурсия по зоопарку, во время которой дети с удовольствием кормили верблюда Лексуса сушками, яблоками и морковкой.
Затем гости отправились в помещение «Экзоты», где поучаствовали в викторине о животных и пообщались с ручными питомцами - темным тигровым питоном Мурзиком и капским вараном Варисом, сообщают в группе зоопарка.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 декабря 2018 13:23
Также выход совершит Сергей Прокопьев. Социум
1
11 декабря 2018 13:07
Гостей ожидают интересные выставки, отражающие традиции чаепития и чайные церемонии. Социум
16
11 декабря 2018 12:14
В рамках мероприятия будут рассмотрены современные технологии успешных адаптивных практик. Социум
115
Здравоохранение
11 декабря 2018 13:12
В обновлённый перечень включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы. Здравоохранение
16
10 декабря 2018 17:05
В номинации «Секрет успеха – постоянство» - лучшим проектом в области развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов признан... Здравоохранение
331
10 декабря 2018 17:00
Сегодня в пресс-центре газеты «Комсомольская правда Самара» состоялся брифинг, посвященный ситуации с заболеваемостью корью на территории Самарской... Здравоохранение
352
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
139
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
167
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
226
Туризм
11 декабря 2018 11:52
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
124
11 декабря 2018 10:37
Буквально накануне чиновники известили самарцев о приостановке отправки рейсов в Китай. Туризм
137
10 декабря 2018 10:30
15% признались, что планируют поехать в другой город или страну. Туризм
239
Образование
8 декабря 2018 19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО. Образование
575
7 декабря 2018 11:32
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
260
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
448
Культура
11 декабря 2018 11:07
Посетителей ждут шесть кинозалов по 50 мест Культура
130
10 декабря 2018 13:18
Он открылся в третий раз. Культура
308
10 декабря 2018 12:53
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
303
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
112
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
402
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
654
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
527
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
852
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
775
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
526
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
563
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
851
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1069
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
955
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1348
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1730
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1801
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3014
Мероприятия