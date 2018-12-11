124

10 декабря Самарский зоопарк отметил Международный день защиты прав животных. В этот день зоопарк посетили глава администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара Кузнецов Александр Викторович и представители администрации района, директор МБОУ школы № 144 Лазарев Анатолий Владимирович и ученики 4 «А» класса в сопровождении учителя и родителей.Директор Самарского зоопарка Шепталов Олег Валентинович и Кузнецов А.В. поздравили всех участников мероприятия с праздником. Александр Викторович вручил подарок африканскому льву Цезарю. В зоопарках существует проблема – для крупных животных (львов, тигров, медведей и т.д.), сложно найти игрушку походящего размера и необходимой прочности. Цезарь с большим удовольствием и азартом принялся играть с новой игрушкой. Буй отлично подошел в качестве подарка нашему питомцу.Для гостей была проведена обзорная экскурсия по зоопарку, во время которой дети с удовольствием кормили верблюда Лексуса сушками, яблоками и морковкой.Затем гости отправились в помещение «Экзоты», где поучаствовали в викторине о животных и пообщались с ручными питомцами - темным тигровым питоном Мурзиком и капским вараном Варисом, сообщают в группе зоопарка.