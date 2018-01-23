Самарский школьник написал тексты песен для видеороликов о правилах поведения на железной дороге

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В рамках работы по профилактике детского и подросткового травматизма на железной дороге сотрудники Куйбышевской дирекции инфраструктуры организовали необычный урок безопасности для учащихся 9-х классов самарской школы №34. Занятие провела ведущий специалист по охране труда Куйбышевской дирекции инфраструктуры Татьяна Иванова.На уроке безопасности был показан видеоролик агитбригады «Апельсин», в котором участница детского коллектива Лера Семушина в молодежном формате читает стихи «Случай на дороге». Стихи к этому видеоролику написал ученик 9-го класса этой школы Олег Маркушин.За вклад в работу по профилактике непроизводственного травматизма на железной дороге Олег Маркушин и его родители были награждены благодарственным письмом руководства дирекции инфраструктуры и памятным подарком. Кроме того, каждый школьник получил тематический сувенир и приглашение на экскурсию по железнодорожному вокзалу на станции Самара и музею Куйбышевской железной дороги во время весенних каникул.В 2018 году на Куйбышевской железной дороге принято решение активизировать работу именно со старшими школьниками, так как в основном эта категория подростков в результате грубых нарушений правил поведения на железной дороге получает травмы.