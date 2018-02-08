Самарский представитель ОНФ вышел в финал конкурса «Лидеры России»
8 февраля 2018 13:11
170
Финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» стали пять представителей ОНФ. В их числе член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Самарской области, директор муниципального бюджетного учреждения «Самарский Дом молодежи» Сергей Бурцев. Этот конкурс для руководителей нового поколения – один из проектов линейки «Россия – страна возможностей», которая появилась по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.
Свое участие в финале конкурса подтвердили 39 наставников из числа ведущих управленцев Российской Федерации. Среди них – главы федеральных министерств и ведомств, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций, губернаторы. Одним из наставников является руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.
В числе финалистов: активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Ростовской области Алексей Варяница, член регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае, зампред комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор Надеин, член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Республике Татарстан, руководитель правового департамента Научно-исследовательского центра развития управленческих компетенций «АБАДА» Ильнар Гирфанов, член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Самарской области, директор муниципального бюджетного учреждения «Самарский Дом молодежи» Сергей Бурцев, член регионального штаба ОНФ в Республике Бурятия, помощник руководителя филиала акционерного общества «Особые экономические зоны» в Республике Бурятия Евгений Малыгин.
«ОНФ помогал в проведении конкурса и всячески его поддерживал. Среди конкурсантов конечно были и активисты Народного фронта. Очень важно, что в конкурсе мог принять участие любой желающий, имеющий управленческий опыт. У нас не было ограничений по профессиям, это могли быть работники сферы образования, здравоохранения, бизнесмены, чиновники и другие. Участники конкурса получили новый опыт, знания, провели работу над собой и выросли в профессиональном плане. Пришло время молодых, и те, кто прошел отбор, получают надежную перспективу в плане дальнейшего карьерного роста и возможного трудоустройства в других структурах, где они будут востребованы. При этом работа с теми, кто не оказался в финале, также будет продолжена. Это беспрецедентный конкурс еще и потому, что его участники «попадают на орбиту» – будь то перспектива управленческой работы или работы в бизнесе. Уверен, что конкурс «Лидеры России» станет важным подспорьем в процессе обновления управленческих кадров», - заявил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.
Он добавил, что Народный фронт уже стал своеобразным «горизонтальным лифтом» для молодых людей, где они получают возможность самореализации, возможность быть услышанными и замеченными. «Площадка Фронта стала стартовой для многих в дальнейшей реализации их идей и проектов», - подчеркнул Анисимов.
Напомним, что в конкурсе «Лидеры России» приняло участие около 200 тыс. человек и только 300 из них вышли в финал, который проходит в Сочи 6-11 февраля 2018 г. На очных этапах конкурсанты имели возможность познакомиться с самыми успешными управленцами со всей России. Победителей же ждет один год личных карьерных консультаций от наставников конкурса - топ-менеджеров крупнейших компаний, выдающихся государственных деятелей и других управленцев. 300 финалистов конкурса также получат образовательные гранты в 1 млн руб., которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 февраля 2018 16:42
По поручению Главы региона Дмитрия Азарова все малые города Самарской области примут участие в конкурсе и уже направили в региональное... Социум
70
8 февраля 2018 16:35
Россия в списке на третьей позиции. Социум
89
8 февраля 2018 16:24
Принимаются живописные и графические работы любого формата, предметы декоративно-прикладного искусства. Детские рисунки должны быть выполнены без правки и... Социум
79
Здравоохранение
8 февраля 2018 15:14
Неравнодушные тольяттинцы подарили больнице интерактивные игры для детей, каталки, пеленальные столы, аппарат для очищения воздуха, кулер, банкетки,... Здравоохранение
98
8 февраля 2018 13:53
В вузе говорят, что не имеющую аналогов в мире разработку саратовских ученых начинают применять в практическом здравоохранении. Здравоохранение
129
8 февраля 2018 13:41
Специалисты утверждают, что пик эпидемии гриппа в России пройден. Здравоохранение
198
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
110
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
331
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
361
Туризм
8 февраля 2018 09:58
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
174
7 февраля 2018 13:27
Туда съедутся представители турбизнеса со всего мира. Туризм
222
1 февраля 2018 17:21
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов. Туризм
128
Образование
8 февраля 2018 14:45
По словам Евгения Шахматова, в самарских вузах сформировались хорошо известные в России и за рубежом научные школы. Сегодня в них подготовлено много... Образование
122
7 февраля 2018 18:11
Самарские педагоги поделятся опытом с коллегами из Москвы. Образование
314
7 февраля 2018 14:22
Лекция Самарского университета будет проходить при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и социальной сети «Вконтакте» в... Образование
277
Культура
8 февраля 2018 10:57
Сами проводы зимы состоятся в воскресенье, 18 февраля. Культура
187
7 февраля 2018 11:33
Зрители увидят красивый фильм о британском портном Рейнольдсе Вудкоке. Культура
184
5 февраля 2018 12:55
Мероприятие приурочено ко Дню всех влюбленных. Культура
208
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
192
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
564
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
550
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
509
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
541
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1772
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
598
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
593
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7240
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
397
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3472
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2004
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2430
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2319
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1946
Мероприятия