Самарский представитель ОНФ вышел в финал конкурса «Лидеры России»

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Финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» стали пять представителей ОНФ. В их числе член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Самарской области, директор муниципального бюджетного учреждения «Самарский Дом молодежи» Сергей Бурцев. Этот конкурс для руководителей нового поколения – один из проектов линейки «Россия – страна возможностей», которая появилась по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.Свое участие в финале конкурса подтвердили 39 наставников из числа ведущих управленцев Российской Федерации. Среди них – главы федеральных министерств и ведомств, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций, губернаторы. Одним из наставников является руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.В числе финалистов: активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Ростовской области Алексей Варяница, член регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае, зампред комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор Надеин, член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Республике Татарстан, руководитель правового департамента Научно-исследовательского центра развития управленческих компетенций «АБАДА» Ильнар Гирфанов, член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Самарской области, директор муниципального бюджетного учреждения «Самарский Дом молодежи» Сергей Бурцев, член регионального штаба ОНФ в Республике Бурятия, помощник руководителя филиала акционерного общества «Особые экономические зоны» в Республике Бурятия Евгений Малыгин.«ОНФ помогал в проведении конкурса и всячески его поддерживал. Среди конкурсантов конечно были и активисты Народного фронта. Очень важно, что в конкурсе мог принять участие любой желающий, имеющий управленческий опыт. У нас не было ограничений по профессиям, это могли быть работники сферы образования, здравоохранения, бизнесмены, чиновники и другие. Участники конкурса получили новый опыт, знания, провели работу над собой и выросли в профессиональном плане. Пришло время молодых, и те, кто прошел отбор, получают надежную перспективу в плане дальнейшего карьерного роста и возможного трудоустройства в других структурах, где они будут востребованы. При этом работа с теми, кто не оказался в финале, также будет продолжена. Это беспрецедентный конкурс еще и потому, что его участники «попадают на орбиту» – будь то перспектива управленческой работы или работы в бизнесе. Уверен, что конкурс «Лидеры России» станет важным подспорьем в процессе обновления управленческих кадров», - заявил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.Он добавил, что Народный фронт уже стал своеобразным «горизонтальным лифтом» для молодых людей, где они получают возможность самореализации, возможность быть услышанными и замеченными. «Площадка Фронта стала стартовой для многих в дальнейшей реализации их идей и проектов», - подчеркнул Анисимов.Напомним, что в конкурсе «Лидеры России» приняло участие около 200 тыс. человек и только 300 из них вышли в финал, который проходит в Сочи 6-11 февраля 2018 г. На очных этапах конкурсанты имели возможность познакомиться с самыми успешными управленцами со всей России. Победителей же ждет один год личных карьерных консультаций от наставников конкурса - топ-менеджеров крупнейших компаний, выдающихся государственных деятелей и других управленцев. 300 финалистов конкурса также получат образовательные гранты в 1 млн руб., которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.