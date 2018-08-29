Самарский минстрой начинает проверку СОФПИЖС лишь после того, как его директора вынудили уйти
29 августа 2018 09:34
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Министерство строительства региона на этой неделе начинает проверку Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства (СОФПИЖС) на селе. Об этом во вторник «СО» ОНЛАЙН сообщил заместитель председателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн. По его словам, это первая за долгое время проверка фонда, которую проведет министерство строительства в качестве органа, курирующего фонд.
Ранее попытки минстроя проверить деятельность своей же подконтрольной организации проваливались, так как Виктор Костин откровенно блокировал их, не позволяя посторонним заходить внутрь его организации. Причем ранее устав СОФПИЖС был изменен таким образом, что генерального директора могло снять только правление, состоявшее из аффилированных прежним властям граждан. Минстрой повлиять на кадровый вопрос не мог, благодаря чему Виктор Костин не сразу покинул свой пост. Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН, хотя информация об отставке гендиректора появилась еще на той неделе, подтверждение этому было дано только вчера.
О необходимости проверки фонда поддержки ИЖС на селе Александр Хинштейн сообщил в твиттере на прошлой неделе. В частности, экс-депутат Госдумы уверен в существовании «семейного подряда» Виктора Костина и его жены, которая якобы является начальником сметного отдела фонда, а также в исчезновении 900 млн рублей, которые выявила недавняя ревизия.
Фото pixabay.com
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