Я нашел ошибку
Главные новости: 
В
В "МТЛ Арене" пройдет Кубок Губернатора Самарской области по дзюдо
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
В Самарской области заработает проектный офис цифрового развития Он будет готовить кадры для цифровой экономики в области.
В Самарской области заработает проектный офис цифрового развития
В Самарской области прошла стратегическая сессия «Лучшее детям»
В Самарской области прошла стратегическая сессия «Лучшее детям»
В Самарском зоопарке планируют разводить глухарей Сейчас идет активная подготовка кормов на зиму для этих птиц.
В Самарском зоопарке планируют разводить глухарей
Книжная выставка «Университет – Наука – Город – 2018» пройдет в Самаре
Книжная выставка «Университет – Наука – Город – 2018» пройдет в Самаре
Приятель без разрешение взял у хозяина мотороллер покататься, а от вызвал полицию
Приятель в Жигулевске без разрешение взял у хозяина мотороллер покататься, а от вызвал полицию
Instagram ввел новую функцию Для ее использования необходимо подтвердить личность пользователя.
Instagram ввел новую функцию
сегодня  Среда, 29 августа, 11:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 67.39
-0.01
EUR 78.76
0.53
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарский минстрой начинает проверку СОФПИЖС лишь после того, как его директора вынудили уйти

29 августа 2018 09:34
104
Самарский минстрой начинает проверку СОФПИЖС лишь после того, как его директора вынудили уйти
Ранее попытки минстроя проверить деятельность своей же подконтрольной организации проваливались.

Министерство строительства региона на этой неделе начинает проверку Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства (СОФПИЖС) на селе. Об этом во вторник «СО» ОНЛАЙН сообщил заместитель председателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн. По его словам, это первая за долгое время проверка фонда, которую проведет министерство строительства в качестве органа, курирующего фонд.

Ранее попытки минстроя проверить деятельность своей же подконтрольной организации проваливались, так как Виктор Костин откровенно блокировал их, не позволяя посторонним заходить внутрь его организации. Причем ранее устав СОФПИЖС был изменен таким образом, что генерального директора могло снять только правление, состоявшее из аффилированных прежним властям граждан. Минстрой повлиять на кадровый вопрос не мог, благодаря чему Виктор Костин не сразу покинул свой пост. Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН, хотя информация об отставке гендиректора появилась еще на той неделе, подтверждение этому было дано только вчера.

О необходимости проверки фонда поддержки ИЖС на селе Александр Хинштейн сообщил в твиттере на прошлой неделе. В частности, экс-депутат Госдумы уверен в существовании «семейного подряда» Виктора Костина и его жены, которая якобы является начальником сметного отдела фонда, а также в исчезновении 900 млн рублей, которые выявила недавняя ревизия.


Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 августа 2018  10:51
В Самарской области заработает проектный офис цифрового развития Он будет готовить кадры для цифровой экономики в области.
В Самарской области заработает проектный офис цифрового развития
Он будет готовить кадры для цифровой экономики в области. Социум
23
29 августа 2018  10:39
В Самарской области прошла стратегическая сессия «Лучшее детям»
В Самарской области прошла стратегическая сессия «Лучшее детям»
По завершению пленарного заседания почетные гости ознакомились со школой в Южном городе. Социум
45
29 августа 2018  10:31
В Самарском зоопарке планируют разводить глухарей Сейчас идет активная подготовка кормов на зиму для этих птиц.
В Самарском зоопарке планируют разводить глухарей
Сейчас идет активная подготовка кормов на зиму для этих птиц. Социум
59
Весь список

Здравоохранение
29 августа 2018  10:53
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
Медики приедут в Октябрьскую центральную городскую больницу. Здравоохранение
15
28 августа 2018  15:30
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО.
Медицинский центр "Династия" отмечает рождение 3500-го ребенка
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО.  Здравоохранение
240
27 августа 2018  16:05
За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные учреждения.
Помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева посетила медучреждения Самарской области
За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные... Здравоохранение
205
Весь список
Новости медицины
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
106
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
758
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
1005
Весь список
Туризм
22 августа 2018  10:15
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
315
22 августа 2018  09:57
"Натали турс" задолжала более 30 тысячам клиентов
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
293
21 августа 2018  12:12
В Турции снова предложили отменить систему
В Турции снова предложили отменить систему "всё включено"
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
356
Весь список
Образование
29 августа 2018  09:18
Подготовка ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности у 50% родителей
Подготовка ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности у 50% родителей
Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Образование
85
28 августа 2018  16:33
Всего участниками юбилейной, V Всероссийской студенческой стройки на космодроме Восточный стали более 200 студентов из 13 регионов Российской Федерации.
Стройотряд Самарского университета установил производственный рекорд на студенческой стройке "Космодрома Восточный"
Всего участниками юбилейной, V Всероссийской студенческой стройки на космодроме Восточный стали более 200 студентов из 13 регионов Российской Федерации.  Образование
172
28 августа 2018  10:10
Больше пунктуации. Опубликованы проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года
Больше пунктуации. Опубликованы проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года
Изменения не затронут экзамены по математике, географии, физике, химии и информатике. Образование
176
Весь список

Культура
29 августа 2018  10:20
Книжная выставка «Университет – Наука – Город – 2018» пройдет в Самаре
Книжная выставка «Университет – Наука – Город – 2018» пройдет в Самаре
Выставка в этом году приурочена к празднованию 100-летия университетского образования в Самарской области. Культура
77
28 августа 2018  13:56
Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе
Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе
Мероприятие состоится 2 августа. Культура
156
27 августа 2018  14:00
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
Будут сражаться четыре команды. Культура
243
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
162
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1129
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1348
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
227
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
770
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1392
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1021
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1771
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1534
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
242
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1154
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
777
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
877
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
879
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
634
Весь список

Мероприятия
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе
На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда