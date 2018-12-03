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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский электромеханический завод получил госзайм на производство продукции Самарского госмедуниверситета

3 декабря 2018 11:49
284
Самарский электромеханический завод получил госзайм на производство продукции Самарского госмедуниверситета
Изделия передаются СЭМЗу на условиях лицензионного соглашения.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Министерства промышленности РФ одобрил предоставление займов российским предприятиям на реализацию 14 промышленных проектов на общую сумму 5,8 млрд рублей. В их число вошла продукция Самарского государственного медицинского университета, которую берет на серийное производство Самарский электромеханический завод.

Финансирование ФРП по программе «Конверсия» объемом 208 млн рублей позволит предприятию запустить импортозамещающее производство медицинского оборудования: изделия для лечения и реабилитации пациентов (в их числе прибор для заживления ран "Комбис", очки циркадианных ритмов, капельница с системой контроля внутривенной инфузии “Сигнал-К”). А также изделия для переподготовки и повышения квалификации хирургов и врачей общей практики (в их числе симуляторы эндоваскулярной и лапароскопической хирургии, тренажер для отработки навыков аускультации).

Производство будет налажено на площадке, расположенной в Самаре. Изделия передаются СЭМЗу на условиях лицензионного соглашения, которое подразумевает получение вузом роялти с продаж.


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Комментарии



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