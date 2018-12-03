Самарский электромеханический завод получил госзайм на производство продукции Самарского госмедуниверситета

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Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Министерства промышленности РФ одобрил предоставление займов российским предприятиям на реализацию 14 промышленных проектов на общую сумму 5,8 млрд рублей. В их число вошла продукция Самарского государственного медицинского университета, которую берет на серийное производство Самарский электромеханический завод.Финансирование ФРП по программе «Конверсия» объемом 208 млн рублей позволит предприятию запустить импортозамещающее производство медицинского оборудования: изделия для лечения и реабилитации пациентов (в их числе прибор для заживления ран "Комбис", очки циркадианных ритмов, капельница с системой контроля внутривенной инфузии “Сигнал-К”). А также изделия для переподготовки и повышения квалификации хирургов и врачей общей практики (в их числе симуляторы эндоваскулярной и лапароскопической хирургии, тренажер для отработки навыков аускультации).Производство будет налажено на площадке, расположенной в Самаре. Изделия передаются СЭМЗу на условиях лицензионного соглашения, которое подразумевает получение вузом роялти с продаж.