Самарский «дом кошмаров» после ремонта стал еще страшнее

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Напомним, в ноябре в общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители самарского дома по адресу Революционная, 90, которые вот уже несколько лет не могут добиться порядка от своей управляющей компании «Алком-Гарант». Как оказалось, около четырех лет назад в доме загорелась шахта, в которой идет электропроводка. Пожарным пришлось разломать стену между 2 и 3 этажом. Проводку после тушения пожара восстановили, однако не все провода пустили внутри шахты, да и проломы в стенах не заделали.- 29 ноября утром я увидел на третьем этаже на месте дыр аккуратно вырезанные куски оргалита, прикрученные саморезами к стене. Спускаясь ниже, увидел мужчину, прикручивающего очередной кусок оргалита вокруг щитка с проводами на 1 этаже. На мой вопрос: «будут ли эти дыры в стене заделаны капитальной кладкой из кирпичей?», он ответил, что не знает, и делает лишь то, что ему сказали. 30 ноября эти картонки закрасили и приехали сварщики, наваривать уголки на ступени лестницы, которые были местами сильно разрушены. В этот же день появился и руководитель УК «Алком-Гарант». С недовольным видом он возмущался тем, что жильцы через «Гражданский патруль» заставили его провести эти работы: «Кто у вас в первом подъезде такой умный появился, что пишет грамотные письма и прокуратурой пугает?» - сказал он. После завершения работ я обнаружил, что выполнены они очень плохо. Местами дыры в ступенях, между уголком и самой ступенькой были такие, что туда легко пролазила рука взрослого человека. Страшно подумать, что будет, если туда попадет ножка ребенка или женский каблук – можно запросто разбиться и получить серьезные увечья, - рассказал активист «Гражданского патруля» Сергей Михайлов.На жалобу «Гражданского патруля» ГЖИ Самарской области отчиталась о выявлении многочисленных недостатков, пообещав устранить их к 28 декабря прошлого года. Однако, как оказалось, ремонт подъезда был выполнен отвратительно. Дыры в стене заделали дешевым картоном, на лестнице приварили кусок железа, лишь усиливающий опасность, на крыше кирпичная кладка вытяжек оказалась разрушена, на ней нет защищающего от дождя козырька, к тому же вытяжка практически не работает. Аналогичная ситуация происходит и с трубами вентиляции, сообщает организация.«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Самарской области с просьбой провести проверку по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию общего имущества дома ООО «Алком Гарант», а также по факту бездействия ГЖИ Самарской области за надлежащим исполнением ООО «Алком Гарант» предписаний по дому № 90 по ул. Революционной.