Самарский алиментщик арестован на 15 суток и может отправиться в колонию на год

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В отношении гражданина К. в отделе судебных приставов Кошкинского района Самарской области было возбуждено два исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу своих несовершеннолетних дочерей. Общий долг мужчины перед ними составил 250 тысяч рублей.Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ, но к его исполнению должник не приступил. Судебными приставами-исполнителями было принято решение привлечь гражданина К. к ответственности, но мужчины в квартире не оказалось.Судебными приставами-исполнителями было организовано круглосуточное дежурство в подъезде «неуловимого» гражданина К. В результате на вторые сутки мужчина вернулся домой, где и был встречен работниками Службы. Судебными приставами по ОУПДС должник был доставлен в отдел.В отношении алиментщика было назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток, и было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Теперь после административного ареста, в зависимости от принятого судом решения, гражданина К. может ждать уже лишение свободы сроком на 1 год.