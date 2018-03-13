Самарский ОНФ: Появление спортивных парков в городах привлечет молодежь к занятию массовым спортом

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Вовлечение молодежи в массовые занятия спортом станет более успешным, если предусмотреть создание спортивных парков, специализированных спортивных площадок и парковых зон с доступной спортивной инфраструктурой в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», считает эксперт Общероссийского народного фронта в Самарской области Сергей Сурков.Одно из поручений, составленных по итогам «Форума Действий» ОНФ, прошедшего в конце декабря 2017 г., касается создания дополнительных условий для развития массового спорта и организации любительских детских и юношеских соревнований во всех регионах России.«Предложение экспертов ОНФ о том, чтобы увязать друг с другом программы развития массового спорта и городской среды, очень своевременно. Объединив массовый спорт и обновление городского пространства, мы вернем в наши парки и скверы спортивные сооружения, снаряды, турники, беговые дорожки, которые станут общедоступными для любого жителя, мы вернем туда молодежь, ориентированную на спорт и здоровый образ жизни», – сказал Сурков.Он напомнил, что больше 100 тыс. жителей Самарской области уже высказали свои пожелания по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В общественное голосование в Самаре включено 80 общественных территорий: три – общегородские, 77 – внутрирайонные. Всего, по оценке эксперта ОНФ, в городском округе Самара насчитывается 153 общественных территории общей площадью 400 га – это парки, скверы, бульвары.«Среди этих территорий нет ни одного спортивного парка или специализированной спортивной площадки. Есть лишь упоминания об интегрированных спортивных площадках в некоторых парках и скверах. На мой взгляд, сейчас то самое время, когда ситуацию можно реально изменить в сторону развития массового спорта и дать жителям возможность им заниматься», – пояснил Сурков.Эксперт Народного фронта считает, что если к реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» привлечь предпринимателей, то результат будет более масштабный.«Для среднего бизнеса оборудовать спортплощадку на общественной территории – не великие затраты, а польза будет колоссальной, – сказал Сурков. – Ничто не будет мешать размещать на своем «детище» логотипы и названия компаний. Закону о рекламе это не противоречит, а люди должны знать, что бизнес для них – не чужой. Ну а польза дела – для всех», – считает эксперт регионального отделения ОНФ.Сурков предложил вернуться к понятию «шефская помощь» и охватить в муниципальной программе благоустройства все те общественные территории на условиях частно-государственного партнерства, которые в нее не входят.Эксперт также объяснил, что более тесное межведомственное взаимодействие по благоустройству и развитию массового спорта поможет более эффективно решить еще один важный вопрос – эффективное использование пришкольной территории. Мониторинг ОНФ показал, что порой большие территории вокруг школы, находящиеся внутри жилого квартала, застраиваются формально, для галочки, но не используются всеми жителями микрорайона для занятий спортом, отдыха семьей.«Мы будем добиваться, чтобы реализация всех программ служила людям, и я уверен, что у ОНФ это получится», – сказал Сергей Сурков.