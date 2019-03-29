Самарский Минлесхоз не пускает ликвидирующуюся компанию в лес

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«Промресурс» обратился в арбитражный суд Самарской области с иском к региональному министерству лесного хозяйства. Причина этого в том, что ведомство не принимает проект освоения леса, предоставленный компанией. Сама компания при этом ликвидируется, и не вполне ясно, как «Промресурс» планирует осваивать вообще что-либо. Очередное заседание состоится 4 апреля 2019 года.По данным минлесхоза, «Промресурс» планировал строить гидротехническое сооружение в квартале 78 Большецаревщинского участкового лесничества Красноярского лесничества. Соответствующий договор аренды участка площадью 0,32 га заключило с компанией министерство. Но леса, которые расположены на этой территории, относятся к защитным лесам и лесопарковым зонам. Поэтому потребовался проект освоения лесов, который учел бы мероприятия по их охране, воспроизводству и защите.Тем не менее, когда «Промресурс» составил этот проект, в нем, по мнению минлесхоза, предусматривалось строительство новых объектов, с защитой леса не связанных. Поэтому ведомство и отказало компании. Теперь же «Промресурс» обратился в арбитраж, надеясь все же добиться разрешения осваивать лес. При этом по данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Промресурс» сейчас находится в стадии ликвидации? пишет СО ОНЛАЙН.