Самарские таможенники выявили контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками компании АВТОВАЗ

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В середине мая в ходе работы мобильной группы Самарской таможни было установлено транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан в города Российской Федерации: Москва, Нижний Новгород и Тольятти. Согласно товаросопроводительным документам данный автотранспорт осуществлял перевозку автомобильных запчастей, но перевозчик не смог предоставить, подтверждающие декларирование товаров документы. При проведении таможенного досмотра были выявлены автозапчасти, маркированные известными товарными знаками ПАО «АВТОВАЗ», однако документов, подтверждающих передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, таможни не были предоставлены.Самарской таможней были сделаны запросы представителям правообладателей акционерному обществу «Лада-Имидж» с вопросом о законности использования данным перевозчиком товарных знаков крупнейшей автомобильной компании «АВТОВАЗ». В своем ответе представитель правообладателя указал, что права на использование товарных знаков не давал, и оценил свой ущерб в 8 миллионов 25 тысяч рублей.Общее количество контрафактных запчастей, которые изъяты самарскими таможенниками и теперь не попадут на внутренний рынок страны, составило более 2000 единиц. Предположительно все автозапчасти изготовлены в Китае, сообщает пресс-служба Самарской таможни.