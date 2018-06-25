Самарские таможенники познакомили курский экипаж МИДК с колоритом родного края

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В Самару для работы на мобильном инспекционно-досмотровом комплексе, обеспечивающем безопасность прохождения грузов на стадион «Самара Арена», прибыли курские таможенники. В свободное от рабочей смены время им была предложена культурная экскурсионная программа. Самарские таможенники познакомили своих коллег с достопримечательностями родного города.Экскурсионный маршрут таможенники начали с музейно-выставочного центра «Самара Космическая», где смогли увидеть подлинную ракету «Союз» в собранном виде, составляющую вместе со зданием музея 55 метров в высоту. В продолжение космической темы, самарские таможенники познакомили курский экипаж с очень известным местом города - вертолетной площадкой.Курским таможенникам удалось также спуститься под землю, на глубину 37 метров, в самый редкий музей трудового подвига советских людей – в бункер Сталина. Они воочию увидели сверхсекретный объект второй мировой войны, прослушали познавательную экскурсию о жизни города во время войны, посетили кабинет Сталина и прочли его секретные письма. Курский экипаж поделился впечатлениями. Экскурсия в бункер создала чувство соучастника событий той эпохи.Безусловно, курские таможенники, отвечающие за безопасность прохождения грузов на стадион «Самара Арена», побывали на самом новом самарском стадионе, и отметили его большое сходство с невероятным космическим кораблем. За проведенные познавательные экскурсии курские коллеги, высказали огромную благодарность, рассказали, что интересно было познакомиться с самарским краем, побывать под землей и на его высотах, сообщает пресс-служба Самарской таможни.