Самарские таможенники изъяли «паленых» игрушек на миллионы рублей

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Более 24 тысяч контрафактных игрушек не попадут на российские прилавки, и не станут опасными новогодними подарками для детворы. Игрушки были выявлены в ходе рейда мобильной группы Самарской таможни. Как рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев, мобильная группа проводила рейд совместно с сотрудниками ГИБДД на трассе А-300.Партию товаров везли из Казахстана в Москву на крупные оптовые рынки. Все выявленные игрушки маркированы известными товарными знаками, среди которых Peppa Pig, Hot Wheels, Spider-Man, FIFA, «Маша и медведь».Самарские таможенники, следуя стандартной процедуре по защите прав интеллектуальной собственности, направили всю имеющуюся информацию правообладателям, которые и вынесли свой вердикт о товаре – подделка. В своих заявлениях компании, представляющие интересы правообладателей, сообщили, что данный товар не производился компанией Peppa Pig, Spider-Man или другой, разрешение для введения в гражданский оборот этой продукции они не давали, и по материалам и качеству изготовления данные товары не соответствуют требованиям, предъявляемым при изготовлении оригинальной продукции.Стоимость ущерба, причиненного правообладателям, только по четырем позициям товара оценена более 2 миллионов рублей. Правообладатели обратились в суд для возмещения ущерба. По четырем товарным знакам уже вынесено решение суда, и фирма-нарушитель привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.14.10 КОАП РФ, назначен административный штраф в размере по 50 000 рублей за каждый товарный знак с конфискацией товара.«Часто можно услышать реплики о том, что лучше бы передали эти игрушки, или одежду, или парфюмерию в детские дома, - рассказывает Рустам Тунтаев, - но как можно передать детям товар, который не соответствует никаким требованиям качества? Cуд признал, что данный товар контрафакт. Игрушки не соответствует требованиям качества, и не могут быть введены в торговый оборот на территории России».