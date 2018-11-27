Самарские судебные приставы взыскали свыше 370 тысяч рублей

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Работники Службы рассказали населению о возможностях мониторинга своей задолженности и о преимуществах мобильного приложения, позволяющего оперативно погасить свой долг. Также они ответили на вопросы граждан, порекомендовав регулярно заходить на страничку сервиса «Банка данных исполнительных производств».В ходе проведения мероприятия судебные приставы проверили на наличие долгов 720 человек, из которых должниками по различным категориям исполнительных производств оказались 49 граждан. Им были вручены требования о явке к судебным приставам-исполнителям с целью погашения задолженности. Всего по итогам проведенного работниками Службы мероприятия было взыскано свыше 370 тысяч рублей.Главная цель проведения акции – предоставить должникам максимум возможностей для погашения имеющийся задолженности по исполнительным производствам, не выходя из дома или офиса, а также проинформировать граждан об электронных сервисах, позволяющих самостоятельно контролировать свои долговые обязательства.Узнать о своих долгах можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru.