Самарские судебные приставы сдавали комплексный зачет на 10 учебных точках

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Судебным приставам предстояло пройти занятия на 10 учебных точках, включающие в себя отработку приемов рукопашного боя, правовую и специальную, а также тактико-специальную подготовку.На минувшей неделе были оценены работники 9 отделов судебных приставов. На территории Красноармейского района Самарской области прибыли судебные приставы из Большеглушицкого, Большечерниговского, Приволжского, Безенчукского, Хворостянского, Пестравского районов, а также из г. Новокуйбышевска и г. Чапаевска. Это был заключительный этап, всего же комплексный зачет сдал весь личный состав судебных приставов по ОУПДС.В соответствии с Федеральным законом «О судебных приставах» основная обязанность судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов - обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса, а также судебных приставов - исполнителей и иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов при исполнении служебных обязанностей.Судебные приставы по ОУПДС должны не только безупречно знать свои полномочия, но и иметь хорошую физическую подготовку, обладать знаниями в уголовном и административном законодательстве, уметь вовремя и правильно, в соответствии с законом применить физическую силу, специальные средства, а при необходимости, и огнестрельное оружие.Прием зачетов осуществлялся специально созданной комиссией, возглавляемой и.о. руководителя Управления ФССП России по Самарской области Денисом Шильниковым и заместителем руководителя Управления ФССП России по Самарской области Анатолием Касабяном.Зачеты у судебных приставов по ОУПДС структурных подразделений УФССП России по Самарской области принимались строго по графику. В ходе комплексного зачета оценивались как физическая подготовка судебных приставов, так и готовность их к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Особое внимание уделялось проверке знаний, умений и навыков, а также обучению и повышению уровня подготовленности, совершенствованию навыков судебных приставов по ОУПДС при осуществлении своих полномочий.В настоящий момент подводятся итоги комплексного зачета судебных приставов по ОУПДС, по результатам которого будет дана оценка готовности судебных приставов по ОУПДС к деятельности, связанной с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.