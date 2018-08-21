Самарские судебные приставы разыскали ребенка, чьи родители находятся в разных странах

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В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску УФССП России по Самарской области было возбуждено исполнительное производство о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию. Двухлетнюю девочку мать ребенка вывезла из Украины на территорию нашей страны.В ходе разыскных мероприятий работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было установлено местонахождение несовершеннолетней. Она находилась со своей матерью в г. Тольятти Самарской области.Данные о местонахождении ребенка были переданы взыскателю — в Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерстваобразования и науки Российской Федерации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.