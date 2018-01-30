Самарские судебные приставы развернули мобильный пост на железнодорожном вокзале

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Жители и гости региона проверили себя на наличие задолженностей, приняв участие в акции «Узнай о своих долгах».На самарском железнодорожном вокзале работники Межрайонного отдела по взысканию административных штрафов по г. Самаре и сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте провели информационную акцию «Узнай о своих долгах». Прямо в зале ожидания жители и гости Самарской области имели возможность проверить себя на наличие задолженностей через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств».Гражданка К., которая воспользовалась возможностью и проверила себя на наличие задолженностей, оказалась среди должников. Женщина рассказала, что административный штраф, о взыскании которого и было возбуждено исполнительное производство, она уже погасила, а вот квитанцию в отдел судебных приставов не предоставила. Работники Службы пояснили гражданке К., что для окончания исполнительного производства, ей необходимо предоставить своему судебному приставу-исполнителю подтверждающие оплату документы. Только после этого исполнительное производство в отношении нее может быть окончено.Также, гражданам были продемонстрированы возможности сервиса, расположенного на официальном сайте УФССП России по Самарской области (r63.fssprus.ru) для дальнейшего самостоятельного использования.Цель акции «Узнай о своих долгах» - сократить количество должников в нашем регионе и разъяснить гражданам, что о задолженности можно не только узнать, но и погасить ее с помощью Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» или через мобильное приложение «ФССП».