Самарские студенты считают, что аэропорт Курумоч должен носить имя Королёва

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Самарские студенты инициировали челлендж-акцию #СамараВремяПризнанийКоролёв в рамках общенационального конкурса "Великие имена России" в поддержку присвоения Курумочу имени великого соотечественника – основоположника практической космонавтики С.П.Королёва. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.Курумоч, уверены студенты, должен носить имя Королёва, внёсшего огромный вклад в освоение космоса и становление страны как ведущей космической державы. Молодёжь призывает присоединиться к Королёв-челленджу, запустив в небо цветные самолётики в поддержку достойной кандидатуры.