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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские студенты просят не заселять полицейских в общежития на время ЧМ-2018

27 марта 2018 10:40
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Самарские студенты просят не заселять полицейских в общежития на время ЧМ-2018
Они считают, что такая ситуация спровоцирует рост протестных настроений и негативно отразится на качестве образования.

Студенты российских городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, собирают подписи под петицией в адрес президента РФ Владимира Путина. Они просят главу государства не допустить массового выселения учащихся из общежитий для размещения сотрудников правоохранительных органов.

— По имеющейся информации, планируется выселить учащихся вузов Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга. Учебный год завершится досрочно в конце апреля — начале мая, а новый учебный год начнется уже в августе. Студенты выпускных курсов будут вынуждены в спешке готовить к защите дипломные работы. В Министерстве образования и науки России уверяют, что такая ситуация никаким образом не нарушает права студентов. Однако с позицией ведомства сложно согласиться. Жилищный кодекс гарантирует студентам право непрерывно проживать в общежитии с момента заселения вплоть до окончания вуза и запрещает их выселение, даже временное, — пишут авторы петиции.

Студенты считают, что такая ситуация спровоцирует рост протестных настроений и негативно отразится на качестве образования. Они просят главу государства предусмотреть другие места для проживания сотрудников правоохранительных органов во время подготовки и проведения ЧМ, сообщает 63.ру.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Для обеспечения порядка в Самару приедут около 10 тысяч полицейских и 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии. Известно, что МВД России забронировало 5761 место в студенческих общежитиях Самары для правоохранителей. Где именно их разместят, читайте в нашей статье.

Сотрудников Росгвардии поселят в школах. Им предоставят спортзалы и столовые, а также столярные мастерские и мастерские по домоводству. Объекты для бытовых нужд военных разместят во дворах учебных заведений. При этом для гвардейцев обеспечат отдельный вход, чтобы не отвлекать детей от учебного процесса.В правительстве Самарской области сообщили, что никакого приинудительного выселения студентов не будет.

— В 63 регионе готовность разместить сотрудников ОВД, обеспечивающих безопасность во время чемпионата мира по футболу, выразилил 9 вузов и два колледжа. В учебных заведениях состоялись встречи со студентами, они в курсе всего происходящего. Многие молодые люди планируют участвовать в подготовке к мировому футбольному форуму в качестве волонтеров. Поэтому рады будут окончить учебу до начала чемпионата мира, — пояснили представители самарского белого дома.
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