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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские студенты пообщаются с Александром Хинштейном

27 ноября 2018 11:19
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Самарские студенты пообщаются с Александром Хинштейном «Диалог на равных» - проект Федерального агентства по делам молодежи.
 «Диалог на равных» - проект Федерального агентства по делам молодежи.

В Самаре пройдет встреча студентов Самарской области с депутатом Государственной Думы Российской Федерации VII созыва Александром Хинштейном. Встреча состоится 30 ноября 2018 года в 12:00 в молодежном лофте «Strelka Hall» (ул. Вилоновская, 30) в рамках федерального проекта «Диалог на равных».

На ней соберутся активные молодые люди, чтобы пообщаться с одним из самых ярких политиков современной России. «Популярность для политика – это успех?» - основная тема для обсуждения. Формат встречи подразумевает живое общение студентов со спикером. Именно поэтому было выбрано одно из самых популярных молодежных мест Самары – «Strelka Hall». Участники смогут задать интересующие их вопросы, узнать мнение спикера по актуальным темам, получить из «первых уст» советы по личностному развитию.

«Диалог на равных» - проект Федерального агентства по делам молодежи. Его цель на примере успешных и известных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом регионе.
В проекте уже принимали участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель правления Фонда им. А.С. Грибоедова, кандидат политических наук, доцент СпбГУ Филипп Ханин, журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.
Регистрация на встречу ведется на федеральном портале АИС «Молодежь России».

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