Самарские спецназовцы выиграли домашний чемпионат Центрального военного округа по АРБ
1 февраля 2019 11:31
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Бригада спецназа из Самарской области выиграла домашний чемпионат Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою, который проходил на базе спортивного комплекса «Черноречье» Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) в Рощинском гарнизоне.
Второе и третье места заняли команды новосибирского спецназа и 14 армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, соответственно. Победители и призеры получили кубки, медали и ценные подарки.
Всего соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов, которые представляли 20 сборных команд воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири. Спортсмены состязались в семи весовых категориях.
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