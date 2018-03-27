Самарские собственники недвижимости не торопятся забирать готовые документы

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Еженедельно в архив региональной Кадастровой палаты поступает порядка 1000 невостребованных документов, подготовленных по результатам проведенных учетно-регистрационных действий.Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области не так давно полностью передал полномочия по приему и выдаче документов многофункциональным центрам. Однако жители губернии не всегда оперативно приходят за готовыми выписками из Единого государственного реестра прав и уведомлениями об отказах и приостановках или не обращаются за ними вовсе.Принимая во внимание этот факт, региональная Кадастровая палата напоминает, что срок хранения документов в многофункциональном центре, поданных на кадастровый учёт игосударственную регистрацию прав в этом офисе, составляет 30 календарных дней. По истечении этого времени данные перенаправляются в архив филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»на длительное хранение.В случае если собственник захочет получить пакет документов, находящийся в архиве, ему нужно обратиться в приёмную Кадастровой палаты, предъявить расписку или же заполнить бланкзаявления о необходимости получения документов. В течение 1-2 дней обращение будет рассмотрено и запрошенный пакет отправят на выдачу. На сегодняшний день в учреждениихранится порядка 15 тысяч подобных документов.