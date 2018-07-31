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Самарские профсоюзы начали сбор поправок в закон о повышении пенсионного возраста

31 июля 2018 11:09
69
Самарские профсоюзы начали сбор поправок в закон о повышении пенсионного возраста
Предложения ждут до 1 сентября.

Не убедив депутатов Госдумы отклонить законопроект о повышении пенсионного возраста в первом же чтении, российские профсоюзы теперь добиваются изменений в него на втором этапе. В связи с этим Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО) разместила на своем официальном сайте письмо о сборе предложений для инициирования пакета поправок. Информационное письмо Федерации независимых профосоюзов России (ФНПР) с призывом присылать свои предложения появилось в группе ФПСО в социальной сети «Вконтакте» 26 июля.

В Федерации убеждены, что изменение пенсионного возраста должно проходить только в комплексе с другими поправками. Прежде всего предложения должны касаться вопросов повышения зарплаты, совершенствования управления Пенсионным фондом России, мер по созданию новых рабочих мест, качеству и доступности медицины, кодификации правовых актов об обязательном социальном страховании.

Срок подачи поправок ко второму чтению закона истекает 24 сентября. Для уточнения и выработки единой позиции профсоюзов, ФНПР предлагает направить не позднее 1 сентября конкретные предложения о внесении поправок в законопроект ко второму чтению.

Госдума РФ 19 июля приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста. ФНПР еще на стадии обсуждения не поддержала законопроект в данной редакции и предложила рассматривать его одновременно с «пакетом» проблем и рисков, возникающих для работников и пенсионеров, связанных с принятием закона, для их своевременного регулирования в нормативных актах РФ. Однако Правительство РФ, а также Госдума при голосовании в первом чтении не приняли их во внимание, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: pixabay.com


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