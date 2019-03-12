Самарские приставы взыскали 81 тысячу рублей в пользу жителя Новокуйбышевска, автомобиль которого пострадал в ДТП

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Житель г. Новокуйбышевска по вине другого водителя попал в дорожно- транспортное происшествие. В результате аварии его автомобилю потребовался дорогостоящий ремонт. Чтобы вернуть разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, мужчина направился в суд, который удовлетворил его требования и обязал гражданина Х. выплатить пострадавшей стороне 81 тысячу рублей. На основании полученного исполнительного документа в отделе судебных приставовг. Новокуйбышевска было возбуждено соответствующее исполнительное производство.Узнав о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, гражданин Х. явился на прием к судебным приставам-исполнителям. В отделе работниками Службы был составлен акт описи и ареста принадлежащего мужчине дорогостоящего смартфона. Должник был предупрежден, что в случае не погашения задолженности арестованное имущество будет реализовано на торгах.В результате принятых мер гражданин Х. На следующий же день предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию о погашении задолженности в полном объеме. Арест с имущества должника был снят. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.