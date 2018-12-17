Самарские приставы в рамках предновогодней акции посетили 837 должников

31

Приставы Самарской области в рамках акции «В Новый год – без долгов!» проверили жителей региона на долги с помощью «Банка данных исполнительных производств» и рассказали должникам о возможностях «Личного кабинета стороны исполнительного производства».Работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с начала акции «В Новый год – без долгов!» в ходе рейдовых мероприятий было посещено 837 должников, проверенно на наличие задолженности в торговых центрах, почтовых отделениях, рынка, площадях и улицах губернии свыше 1 185 граждан, из которых 172 узнали о наличии задолженностей, взыскано более 1 миллиона 347 тысяч рублей, роздано 1669 листовок о работе Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» и установлено 60 мобильных приложений «ФССП».Также жителям региона в рамках акции судебные приставы рассказали о возможностях Единого портала государственных услуг и «Личного кабинета стороны исполнительного производства», с помощью которого взыскатели и должники могут получать более подробную информацию об исполнительном производстве, стороной которого они являются.С начала года в Управление обратились 3 340 граждан посредством Единого портала государственных услуг и 8 194 гражданина с помощью «Личного кабинета стороны исполнительного производства».