Самарские приставы проведут встречи с гражданами на территории предприятий

150

В среду, 26 декабря, состоится Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах» и подведение итогов работы Управления за 11 месяцев.В рамках мероприятия работники Управления ФССП России по Самарской области проведут встречи с гражданами на территории предприятий и учреждений региона. Кроме того, судебные приставы проинформируют о наличии задолженностей пассажиров «Самарского метрополитена», и граждан, убывающих с автовокзала «Центральный», железнодорожной станции «Самара» и из международного аэропорта «Курумоч».