Самарские приставы приняли присягу в преддверии Дня судебных приставов

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В Военно-историческом музее судебные приставы региона в торжественной обстановке поклялись достойно служить своему Отечеству.В преддверии 153-летия Службы 15 новых работников Управления ФССП России по Самарской области были приведены к присяге. Торжественная церемония прошла в Военно-историческом музее краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа. Молодые судебные приставы присягнули на верность долгу и Отечеству. Они поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов.В этот же день главный судебный пристав региона Закир Муратов вручил работникам Управления ведомственные награды. Так участники «Вахты памяти» были награждены медалями «Святого Георгия» за активное участие в поиске и перезахоронении погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Родины.Мероприятие прошло при участии членов Регионального отделения МОО «Ассоциация ветеранов Службы судебных приставов».