Самарские приставы помогают детям собраться в школу

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В преддверии начала учебного года в УФССП России по Самарской области проводится традиционная акция «Собери ребенка в школу». Она направлена на взыскание алиментов с родителей - должников.Целью акции является, прежде всего, привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование в обществе негативного отношения к лицам, уклоняющимся от своевременного погашения алиментных платежей.В ходе акции «Собери ребенка в школу» региональные судебные приставы проведут рейды по должникам, направленные на фактическое исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах о взыскании алиментов. В рамках мероприятия к должникам будут применяться все меры, предусмотренные Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе опись и арест имущества, вынесение постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации, вынесение постановлений об ограничении в праве пользования специальным правом.Акция «Собери ребенка в школу» приурочена к началу нового учебного года и продлится в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области до середины сентября 2018 года.