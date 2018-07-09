Самарские полицейские познакомили зарубежных гостей с достопримечательностями города

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Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области показали полицейским из Бразилии и Мексики местные достопримечательности. В ходе экскурсии гости ознакомились с памятником «Дяде Степе». Самый добрый милиционер становится знаменит за пределами России. Бразильские и мексиканские полицейские с интересом слушали рассказ о детском герое и с удовольствием делали фотографии на память. Прогуливаясь по одной из самых красивых улиц города - Ленинградской, гости рассматривали архитектуру разных эпох. Экскурсия продолжилась на Набережной, у памятника князю Засекину. Самарские полицейские рассказали коллегам об основателе Самары. Гости были поражены величием памятника князю Засекину и красотой открывающегося вида на Волгу, они долго фотографировались на его фоне.После пешей прогулки экскурсия на теплоходе и открывающийся с реки вид на Самару произвели на гостей незабываемое впечатление, полицейские живо обменивались впечатлениями от увиденных красот. Сотрудники самарской полиции рассказали гостям об истории города, о том, что им посчастливилось побывать в Российской Федерации в год трехсотлетия полиции России, а также об истории становления самарской полиции. Гости с нескрываемым интересом ознакомились с ведомственной прессой, рассматривали фотографии, просили перевести заголовки и содержание статей.Участник встречи президент «Фонда стратегических исследований Общественное мнение» Ринат Магдеев вручил гостям памятные знаки в честь трехсотлетия полиции России.Встреча закончилась общим фотографированием на память и словами благодарности за гостеприимство и возможность познакомиться с таким прекрасным городом, как Самара.