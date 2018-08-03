Самарские полицейские и общественники приняли участие в ежегодном мероприятии, посвященном Дню ВДВ

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2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. История Воздушно-десантных воск берет свое начало 2 августа 1930 года. В тот самый день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа, проходивших под Воронежем, было десантировано на парашютах подразделение в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым захватом противника с воздуха. С этого момента ежегодно отмечается День десантника.На территории детского оздоровительного лагеря «Центр Юность» по инициативе представителя Общественного совета ГУ МВД России по Самарской области, депутата Думы г.о. Самара Ривгата Хузина был организован и проведен тематический спортивно - патриотический праздник. В мероприятии принял участие полицейские, общественники, представители комитетов Думы г.о. Самары, кадеты Кадетского корпуса, сотрудники полиции и Росгвардии, в разные годы служившие в ВДВ.Начался праздник с торжественной линейки - построения отрядов и вноса знамени. Затем гости поздравили присутствующих с праздником и пожелали детям стать такими же достойными гражданами своей страны, как участники-гости праздника в голубых беретах.Горячая точка… так принято называть места военных конфликтов, боевых действий. И нет ни одной из них, которую бы не прошли наши воины-десантники. Воздушно-десантные войска всегда были на переднем крае, в самом пекле. Многие из них не вернулись домой. Их память собравшиеся почтили ритуальным салютом.Показательное выступление членов военно-спортивного клуба «Вымпел», показавших приёмы рукопашного боя и отражение нападения вооруженного человека ни оставило никого равнодушным. Ребята не уступали бойцам спецподразделений. Затем началась военно-спортивная игра «Зарница». Гости приняли самое непосредственное участие в состязаниях. В конце мероприятия были подведены итоги, победители получили дипломы и подарки, сообщает облМВД.