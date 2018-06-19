Самарские парламентарии выступили против повышения пенсионного возраста
19 июня 2018 10:41
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Депутаты Самарской губернской думы присоединились к протесту миллионов граждан России на предмет повышения пенсионного возраста. Свое обращение парламентарии подготовили спикеру губдумы Виктору Сазонову. В числе протестующих оказались лидеры региональных отделений ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ.
В ходе заседания зампредседателя областного парламента Александр Степанов заявил, что депутаты официально присоединяются к протестам миллионов сограждан по поводу повышения пенсионного возраста.
«Мы не можем и не считаем нужным молчать», – заключил парламентарий.
Рассмотреть обращение депутатов планируется в грядущий вторник, 26 июня. Напомним, 14 июня председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил ввести переходный период для проведения пенсионной реформы. Данная мера предполагает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. Начать повышение пенсионного возраста предлагается в 2019 году.
По последним данным, онлайн-петиция против повышения пенсионного возраста на сайте Change.org собрала более миллиона голосов. Обращение россиян адресовано главе государства, премьер-министру и Федеральному Собранию. По словам инициаторов петиции, негативная реакция на новую пенсионную реформу связана с отрицательной демографической тенденцией в нашей стране. По утверждению авторов обращения, в настоящее время до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин, пишет "ФедералПресс".
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