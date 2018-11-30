Самарские кинологи приняли участие в голосовании в рамках проекта «Великие имена России»
30 ноября 2018 10:17
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Сотрудники кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области приняли участие в голосовании в рамках проекта «Великие имена России» без отрыва от службы. Мобильный пункт для голосования приехал к ним прямо на работу – в центр кинологической службы.
Четвероногие питомцы сопровождали своих наставников. За кого голосовать, долго не спорили – всеми четырьмя лапами за одну кандидатуру. «Между космонавтикой и кинологией есть неразрывная связь, – уверен начальник отделения Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области Александр Ковалёв. – На участие в проекте «Великие имена России» нас сподвигла всем известная истина: «Дорогу в космос для человека проложили именно собаки». В 50-е годы прошлого века была создана специальная Государственная комиссия по организации и проведению полетов животных на ракетах и разработана серьезная научная программа подготовки собак к космическим полетам. Сергей Павлович Королёв придавал очень большое значение этим исследованиям и лично отбирал подходящих для полета собак. Россия – родина мировой космонавтики, Самара – космическая столица нашей страны. В этой связке имя Королёва, присвоенное Курумочу, позволило бы представить наш регион, уже начиная с аэропорта, как один из центров ракето- и авиастроения. Когда-то полеты собак в космос стали стартовой площадкой для новой эры в освоении космоса. Так пусть сегодня эти уникальные животные с огромным потенциалом помогут получить нашему аэропорту заслуженное имя Сергея Павловича Королёва!»/
Доцент СамГМУ и исполнительный директор сети ветеринарных клиник «Друг» Владимир Ваньков, также поддержав акцию, выразил уверенность, что в своей работе Сергей Королёв опирался на исследования великого академика, нобелевского лауреата Ивана Павлова. «Собаки более способны к дрессировке, у них быстрее вырабатываются сложные условные рефлексы, – отметил эксперт. – Были выбраны собаки с устойчивой психикой, которые были способны адаптироваться к новым звукам».
Ракетные собаки Сергея Павловича Королёва навсегда вошли в историю освоения космоса. Именно по его инициативе началась работа по определению реакций высокоорганизованного живого существа на воздействие условий ракетного полета. Полученные медико-биологические данные дали бесценный материал для подготовки организма человека к космическим путешествиям.
«На наших кораблях скоро будут летать по профсоюзным путевкам на отдых!» –произнес однажды С.П. Королёв после возвращения из космоса одного из своих четвероногих питомцев. Пока звучит как фантастика. А присвоение аэропорту Курумоч имени Сергея Павловича Королёва – уже, похоже, близкая реальность, сообщает пресс-служба облправительства.
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