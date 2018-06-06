Самарские энергетики призывают рыбаков помнить о правилах электробезопасности

Выезжая на рыбалку, люди часто не обращают внимания на находящуюся рядом линию электропередачи. А некоторые даже сознательно закидывают удочку рядом с энергообъектом – у некоторых рыболовов есть поверье, что под воздушными линиями электропередачи лучше клев, и довольно много крупной рыбы. Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» напоминают - рисковать собственной жизнью из-за лучшего улова не стоит.Категорически запрещается ловить рыбу в охранных зонах воздушных линий электропередачи и непосредственно под ними. Это смертельно опасно! Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов.Расстояние от земли до проводов линии электропередачи составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. Кроме того, необходимо предварительно складывать удилища при проходе под проводами воздушных линий электропередачи во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам удилища на недопустимо близкое расстояние менее 1,5 метров. Современные удилища изготавливаются из материалов, который являются проводником или полупроводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоёма, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни, а приближение к проводам действующей линии электропередачи на недопустимое расстояние и касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме. При этом электротравму может получить не только сам рыбак, но и те, кто находятся рядом.Обращайте внимание на информационные таблички и знаки безопасности, размещенные на энергообъектах - «Не влезай, убьет!», «Охранная зона ЛЭП», «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!». Кроме того, на самих удилищах расположены специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи ЛЭП.Также необходимо помнить, что категорически запрещается ловить рыбу во время грозы. Большую опасность представляют и разжигание костров или организация туристических стоянок в охранных зонах воздушных линий.Помните: рыбная ловля в охранной зоне ЛЭП запрещена! Ни один улов не стоит вашей жизни!