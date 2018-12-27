Самарские двигатели обеспечили четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили четвертый старт ракеты-носителя с космодрома Восточный.Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с разгонным блоком «Фрегат» и российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №5 и 6, а также малыми космическими аппаратами попутной нагрузки (космические аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии) состоялся сегодня в 5:07 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме, без замечаний.Специалисты сервисного центра ПАО «Кузнецов», обеспечивающие работу силовых установок на всех пусках, принимали активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.Спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций обеспечат мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, позволят оперативно обнаруживать очаги лесных пожаров, крупных выбросов, заблаговременно прогнозировать стихийные гидрометеорологические явления.Данный старт стал 14 в текущем году успешным стартом ракеты-носителя типа «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).pixabay.com