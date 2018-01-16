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Самарские достопримечательности могут появиться на памятных монетах

16 января 2018 13:07
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Самарские достопримечательности могут появиться на памятных монетах Дмитрий Азаров написал соответствующее обращение в Центральный банк России.
Дмитрий Азаров написал соответствующее обращение в Центральный банк России.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров написал обращение в Центральный банк России. В нем врио губернатора Самарской области предлагает рассмотреть возможность чеканки памятной монеты с изображением достопримечательностей Самары. Об этом сообщил сам врио губернатора, пишет 63.ру.

—Наш город заслуживает того, чтобы быть увековеченным таким образом, — объяснил свою инициативу Дмитрий Азаров.

Напомним, что виды Самары в прошлом году хотели нанести на купюры в 200 и 2 000 рублей, когда Центробанк объявил конкурс среди регионов России.
Жители областной столицы предлагали увековечить монументы Ладья и ИЛ-2. Однако в итоге во всенародном голосовании по всей стране победили красоты Владивостока и Севастополя.
Новые купюры с изображением достопримечательностей этих городов в Самарскую область начали поступать в декабре.
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