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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские дети напишут открытки Сборным стран - участниц ЧМ2018 в России

25 октября 2018 12:29
79
Самарские дети напишут открытки Сборным стран - участниц ЧМ2018 в России
Их отправят к Новому году.

Сборные стран - участниц ЧМ2018 в России получат открытки к новому году. Воспитанники Самарского Дворца детского и юношеского творчества решили сказать «спасибо» всем национальным сборным-участницам. Дизайнер открыток Елизавета Маслова, сообщает Департамент информационной политики региона.
Текст поздравлений напишут дети.
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