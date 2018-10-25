Самарские дети напишут открытки Сборным стран - участниц ЧМ2018 в России
25 октября 2018 12:29
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Сборные стран - участниц ЧМ2018 в России получат открытки к новому году. Воспитанники Самарского Дворца детского и юношеского творчества решили сказать «спасибо» всем национальным сборным-участницам. Дизайнер открыток Елизавета Маслова, сообщает Департамент информационной политики региона.
Текст поздравлений напишут дети.
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