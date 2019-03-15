Самарские автомобилисты больше всего любят черный цвет, меньше всего – розовый
15 марта 2019 12:07
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Эксперты Авито проанализировали рынок продаж машин в Самаре и выявили цветовые предпочтения автолюбителей. Оказалось, что Самара стала одним из 11 крупных городов, где автовладельцы больше всего любят черный цвет. В целом по России лидирует также черный.
Самарчане остались верны черному цвету – в него окрашен почти 21% автомобилей, проданных на Авито в 2018 году. Наименее представлены, как и годом ранее, модели розового цвета – их доля в продажах составила всего лишь 0,02%. Самый существенный прирост показали синие авто, а наиболее заметное снижение – черные.
В целом по России лидирует черный цвет, реже всего покупают розовые авто. Значительнее всего увеличилось число продаж серебряных машин, а уменьшилось – синих.
В крупных российских городах первенство досталось черным автомобилям – они стали самыми покупаемыми в 11 населенных пунктах. В семи лидировали белые, а еще в пяти – серебряные машины. Черный цвет больше всего любят в Казани, белый – в Иркутске, а серебряный – в Тольятти. Единственным городом, жители которого поменяли любимый цвет, стал Ижевск: в 2017 году лидировал серебряный, а в 2018 – черный.
В целом по России самыми популярными машинами большинства цветов являются различные модели «АвтоВАЗа». Однако есть три исключения. «Самой желтой» моделью выступает «ГАЗель» (3221), «самой голубой» – Daewoo Matiz, а «самой золотой» – Daewoo Nexia.
В 2017 году также лидировали ВАЗы, но по голубому и желтому цветам первенствовал Daewoo Matiz, по золотому – Daewoo Nexia, по оранжевому – KIA Sportage, а по розовому – Toyota Vitz.
Фото: pixabay.com
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