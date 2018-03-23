Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарские активисты ОНФ взяли на контроль устранение коммунальной аварии в квартире, где проживает инвалид
Самарские активисты ОНФ взяли на контроль устранение коммунальной аварии в квартире, где проживает инвалид
В Самаре состоится открытие новой городской выставочной площадки «Горький Центр» Она расположится на ул. Куйбышева.
В Самаре состоится открытие новой городской выставочной площадки «Горький Центр»
Глава Самары Елена Лапушкина рассказала об итогах рейтингового голосования за благоустройство города
Глава Самары Елена Лапушкина рассказала об итогах рейтингового голосования за благоустройство города
Сбербанк предоставит малому бизнесу «Личного юриста» Сервис доступен в любое время и в любой ситуации.
Сбербанк предоставит малому бизнесу «Личного юриста»
У Октябрьского спуска планируют организовать новую зону отдыха Горожане могут ознакомиться с планом участка
У Октябрьского спуска планируют организовать новую зону отдыха
В Самарской области полицейские подвели итоги операции «Розыск»
В Самарской области полицейские подвели итоги операции «Розыск»
В Самарском зоопарке отметили старославянский праздник «Жаворонки»
В Самарском зоопарке отметили старославянский праздник «Жаворонки»
На ул. Ташкентской в Самаре горел автомобиль
На ул. Ташкентской в Самаре горел автомобиль
сегодня  Пятница, 23 марта, 13:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/03:
USD 56.84
-0.66
EUR 70.31
-0.26
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарские активисты ОНФ взяли на контроль устранение коммунальной аварии в квартире, где проживает инвалид

23 марта 2018 13:39
8
Самарские активисты ОНФ взяли на контроль устранение коммунальной аварии в квартире, где проживает инвалид
Неоднократные обращения хозяйки квартиры в управляющую компанию не давали результата.

Активисты Общероссийского народного фронта провели экстренную выездную рабочую группу в связи с обрушением потолка в квартире, где проживает инвалид колясочник, с участием представителей управляющей компании, администрации Октябрьского внутригородского района города Самара и управления социальной защиты, и взяли ситуацию на контроль до полного устранения нарушений потолка и ремонта кровли.

В региональное отделение ОНФ обратилась жительница дома №21 по улице Тихвинская города Самары в связи с тем, что в ее квартире произошло обрушение потолка из-за постоянного протекания кровли. Неоднократные обращения хозяйки квартиры в управляющую компанию с многообещающим названием «Мечта» не давали результата. С наступлением оттепели и усиленным таянием снега на крыше, поток воды в квартиру с потолка увеличился, старые перекрытия не выдержали и рухнули на голову жильцам. «Ситуация усугубилась тем, что в квартире проживает инвалид-колясочник, который, только по счастливой случайности, не получил серьезных травм. Но в целом, ситуация аварийная и требует немедленного решения силами управляющей компании, - рассказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев.

Он пояснил, что проживающая в квартире Мария Макеева, инвалид 1 группы, не имеет возможности самостоятельно передвигаться по городу и добиться от коммунальных служб ремонта кровли, которая давно пришла в негодность, ей очень сложно. Двухэтажный дом достаточно ветхий, но аварийным он не признан, и поэтому требует особого внимания со стороны обслуживающей компании, считает Волобоев.

Член регионального штаба предложил специалистам коммунальной службы оперативно найти оптимальное инженерное решение по устранению наледи в чердачном помещении, в противном случае потоки воды крыши в квартиры в ближайшее время могут только усилиться и аварийные ситуации появится и в других квартирах дома.

По оценке Волобоева как строительного эксперта, к аварийной ситуации привело некорректное обслуживание крыши, в результате чего произошло нарушение целостности кровли и скопление снега на чердаке дома.

«Такие повреждения должны устраняться в течение двух дней. Однако мы видим, что здесь ситуация накапливалась не один месяц. За неисполнение своих непосредственных обязанностей управляющая компания должна нести ответственность. Думаю, что надзорные органы дадут свою оценку выявленным фактам», - оценил работу коммунальщиков эксперт.

Активисты ОНФ предложили управляющей компании в экстренном порядке провести мониторинг состояния кровли всех аналогичных домов старой постройки, находящихся на обслуживании, чтобы заблаговременно предотвратить возникновение аварийных ситуаций в период активного таяния снега. Органам социального обеспечения общественники рекомендовали решить вопрос о предоставлении временного жилья молодой женщине, поскольку оставаться в аварийном помещении инвалиду-колясочнику небезопасно. Представитель социального обслуживания Октябрьского района сообщила, что Мария может воспользоваться субсидией на улучшение жилищных условий.

Ситуация остается на контроле у активистов регионального отделения ОНФ.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 марта 2018  13:39
Самарские активисты ОНФ взяли на контроль устранение коммунальной аварии в квартире, где проживает инвалид
Самарские активисты ОНФ взяли на контроль устранение коммунальной аварии в квартире, где проживает инвалид
Неоднократные обращения хозяйки квартиры в управляющую компанию не давали результата. Социум
4
23 марта 2018  12:06
«Зарница» в Самаре отыграла городской этап Участие приняли 18 команд, по 9 в младшей и старшей группах.
«Зарница» в Самаре отыграла городской этап
Участие приняли 18 команд, по 9 в младшей и старшей группах. Социум
97
23 марта 2018  11:30
Половина самарцев хочет быть президентами
Половина самарцев хочет быть президентами
В первую очередь 63% ответивших модернизировали бы внутреннюю политику. Социум
103
Весь список

Здравоохранение
23 марта 2018  09:58
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
159
22 марта 2018  17:22
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН Геннадия Котельникова, заведующих кафедрами и сотр
Самарскому СПИД-центру присвоен статус клинический
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского... Здравоохранение
410
22 марта 2018  12:20
Самарский СПИД-центр посетил академик РАН Геннадий Котельников
Самарский СПИД-центр посетил академик РАН Геннадий Котельников
Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
201
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
49
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
53
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
86
Весь список
Туризм
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
189
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
378
14 марта 2018  12:56
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
283
Весь список
Образование
23 марта 2018  10:38
Министрам Самарской области придется выучить историю региона
Министрам Самарской области придется выучить историю региона
В планах правительства – проводить образовательные семинары на базе учреждений отрасли. Образование
111
22 марта 2018  23:09
Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции.
Рособрнадзор подготовил серию анимированных видеороликов о ЕГЭ-2018
 Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах... Образование
327
22 марта 2018  12:08
Самарских школьников досрочно отпустят на весенние каникулы
Самарских школьников досрочно отпустят на весенние каникулы
В регионе по-прежнему наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Образование
314
Весь список

Культура
23 марта 2018  13:31
В Самаре состоится открытие новой городской выставочной площадки «Горький Центр» Она расположится на ул. Куйбышева.
В Самаре состоится открытие новой городской выставочной площадки «Горький Центр»
Она расположится на ул. Куйбышева. Культура
36
23 марта 2018  12:39
В Самарском зоопарке отметили старославянский праздник «Жаворонки»
В Самарском зоопарке отметили старославянский праздник «Жаворонки»
Гостей ждали конкурсы и мастер-классы. Культура
71
22 марта 2018  13:12
В Самаре состоится фестиваль колокольного звона Он пройдет в Иверском монастыре.
В Самаре состоится фестиваль колокольного звона
Он пройдет в Иверском монастыре. Культура
241
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
438
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
767
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
741
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1110
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
757
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
697
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1472
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
879
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
970
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1577
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
899
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4155
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2363
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2822
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2710
Весь список

Мероприятия
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
В Самарской области определились чемпионы ЦВО по армейскому рукопашному бою
22 марта СКС стали инициаторами празднования Дня воды: около арт-объекта «Древо жизни» состоялся флешмоб
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Госавтоинспекторы в Самарской области закончили работу на месте ДТП с 3 грузовиками

550

На месте смертельного ДТП с тремя грузовиками под Сызранью работали спасатели

402

21-летний самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в арендованной квартире

299
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2677

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

2007

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

1554
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда