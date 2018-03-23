Самарские активисты ОНФ взяли на контроль устранение коммунальной аварии в квартире, где проживает инвалид
23 марта 2018 13:39
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Активисты Общероссийского народного фронта провели экстренную выездную рабочую группу в связи с обрушением потолка в квартире, где проживает инвалид колясочник, с участием представителей управляющей компании, администрации Октябрьского внутригородского района города Самара и управления социальной защиты, и взяли ситуацию на контроль до полного устранения нарушений потолка и ремонта кровли.
В региональное отделение ОНФ обратилась жительница дома №21 по улице Тихвинская города Самары в связи с тем, что в ее квартире произошло обрушение потолка из-за постоянного протекания кровли. Неоднократные обращения хозяйки квартиры в управляющую компанию с многообещающим названием «Мечта» не давали результата. С наступлением оттепели и усиленным таянием снега на крыше, поток воды в квартиру с потолка увеличился, старые перекрытия не выдержали и рухнули на голову жильцам. «Ситуация усугубилась тем, что в квартире проживает инвалид-колясочник, который, только по счастливой случайности, не получил серьезных травм. Но в целом, ситуация аварийная и требует немедленного решения силами управляющей компании, - рассказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев.
Он пояснил, что проживающая в квартире Мария Макеева, инвалид 1 группы, не имеет возможности самостоятельно передвигаться по городу и добиться от коммунальных служб ремонта кровли, которая давно пришла в негодность, ей очень сложно. Двухэтажный дом достаточно ветхий, но аварийным он не признан, и поэтому требует особого внимания со стороны обслуживающей компании, считает Волобоев.
Член регионального штаба предложил специалистам коммунальной службы оперативно найти оптимальное инженерное решение по устранению наледи в чердачном помещении, в противном случае потоки воды крыши в квартиры в ближайшее время могут только усилиться и аварийные ситуации появится и в других квартирах дома.
По оценке Волобоева как строительного эксперта, к аварийной ситуации привело некорректное обслуживание крыши, в результате чего произошло нарушение целостности кровли и скопление снега на чердаке дома.
«Такие повреждения должны устраняться в течение двух дней. Однако мы видим, что здесь ситуация накапливалась не один месяц. За неисполнение своих непосредственных обязанностей управляющая компания должна нести ответственность. Думаю, что надзорные органы дадут свою оценку выявленным фактам», - оценил работу коммунальщиков эксперт.
Активисты ОНФ предложили управляющей компании в экстренном порядке провести мониторинг состояния кровли всех аналогичных домов старой постройки, находящихся на обслуживании, чтобы заблаговременно предотвратить возникновение аварийных ситуаций в период активного таяния снега. Органам социального обеспечения общественники рекомендовали решить вопрос о предоставлении временного жилья молодой женщине, поскольку оставаться в аварийном помещении инвалиду-колясочнику небезопасно. Представитель социального обслуживания Октябрьского района сообщила, что Мария может воспользоваться субсидией на улучшение жилищных условий.
Ситуация остается на контроле у активистов регионального отделения ОНФ.
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Комментарии
Социум
23 марта 2018 13:39
Неоднократные обращения хозяйки квартиры в управляющую компанию не давали результата. Социум
4
23 марта 2018 12:06
Участие приняли 18 команд, по 9 в младшей и старшей группах. Социум
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23 марта 2018 11:30
В первую очередь 63% ответивших модернизировали бы внутреннюю политику. Социум
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23 марта 2018 09:58
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
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Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
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