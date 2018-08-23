Самарские активисты ОНФ выявили факты продажи древесины без внесения данных в ЕГАИС

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Самарской области выявили факты продажи местными предпринимателями древесины без внесения данных о заключенных сделках в Единую государственную информационную систему (ЕГАИС). По итогам проведенных рейдов общественники обратились в надзорные органы с просьбой провести проверку происхождения пиломатериала и привлечения виновных к ответственности.Рейды по торговым базам и строительным рынкам в Самаре активисты Народного фронта провели в рамках мониторинга по исполнению указа президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина, направленного на сохранение биологического разнообразия. Общественники объехали несколько торговых точек и провели контрольные закупки досок и бруса.«На одном из проверенных строительных рынков в Самаре продажа деревянного бруса ведется без учета сделок в единой государственной автоматизированной информационной системе «Учет древесины и сделок с ней», что является нарушением. Активисты зафиксировали сведения о незаконной реализации древесины и передали эту информацию правоохранителям», – рассказал член регионального штаба Народного фронта, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Самарской области Сергей Мирошниченко.Он напомнил, что с июля 2017 г. начала работать система контроля за оборотом практически всех видов древесины. Теперь в системе ЕГАИС должны учитываться сделки как с круглым лесом, так и с пиломатериалом, а перевозить лесоматериалы можно только при наличии всех сопроводительных документов.«Проверка строительных торговых точек показала, что пока далеко не все предприниматели следуют установленным правилам. Наши рейды носят профилактический характер, мы стараемся предупредить и исправить ситуацию. Остальное – за надзорными органами», – сказал Мирошниченко.По итогам проведенных рейдов общественники направили письма в прокуратуру города Самары с просьбой провести проверку фактов незаконной торговли древесиной без учета в системе ЛесЕГАИС.Активисты Народного фронта продолжат проводить рейды в других муниципальных районах Самарской области.Фото pixabay.com