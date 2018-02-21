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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские активисты ОНФ в День социальной справедливости представили документальный проект «Будем жить»

21 февраля 2018 12:20
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Самарские активисты ОНФ в День социальной справедливости представили документальный проект «Будем жить»
Фильм объединил общественников, волонтеров и представителей различных органов власти, министерств.

В День социальной справедливости, который во всем мире отмечается 20 февраля, активисты регионального отделения Общероссийского Народного фронта в Самарской области организовали премьерный показ авторского телевизионного проекта «Будем жить» о людях с непростой судьбой, созданного коллективом молодых авторов при поддержке общественности.

Идея социального проекта «Будем жить» принадлежит коллективу молодых авторов во главе с активисткой регионального отделения ОНФ, участницей форума «Таврида» Дарьей Муромовой. «Для меня особенно ценно то, что огромное количество людей с готовностью взялись помочь нам в создании фильма. Это дало надежду, что идеи проекта находят отклик у других людей», - поделилась Даша Муромова.

Помимо «героев» фильма, в создании проекта «Будем жить» приняли участие более сотни человек. Фильм буквально объединил общественников, волонтеров и представителей различных органов власти, министерств. Съемки фильма проводились в пансионатах для ветеранов войны и труда, в колониях, хосписе, а также в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями, и все участники проекта отвечали на один и тот же вопрос: «Что такое счастье»? В фильме представлены люди разных поколений, разных судеб и профессий.

Символично, что премьера проекта «Будем жить» состоялась на площадке исторического парка «Россия – моя история», экспозиция которого объединяет разные исторические эпохи в одну историю – историю России.

Каждый пришедший зритель получил в подарок сувенир в виде птицы. Эту поделку специально для премьеры подготовили дети самарского центра технического творчества «Интеграл». А также организаторы подарили всем диски с полной версией цикла документальных фильмов «Будем жить».
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Комментарии



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