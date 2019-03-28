Самарские активисты ОНФ сшили красные ленточки для открывших неготовую «МТЛ Арену 2»
28 марта 2019 10:14
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Символ невыполненных обещаний активисты ОНФ адресовали экс-губернатору, нескольким членам правительства и другим должностным лицам, обманувшим ожидания самарцев пять лет назад. Стоивший более 500 млн спорткомплекс все эти годы находится в запустении и требует дополнительных миллионов на содержание.
По инициативе регионального отделения ОНФ объект незавершенного строительства «МТЛ Арена 2» впервые за долгое время вновь наполнился людьми. Тренировочный комплекс с заглубленным паркингом на ул. Советской Армии в Самаре торжественно открыли 12 сентября 2014 года, а через некоторое время снова закрыли. Спорткомплекс на 3 тыс. квадратных метров с ледовой ареной на 500 мест и отдельными залами для всех видов спорта обошелся в 572 млн 443 тыс. рублей.Затраты на его содержание по состоянию на декабрь 2018 года составили 7 млн 879 тыс. рублей, и они продолжают расти, в то время как сооружение пятый год пребывает в запустении.
Причиной визита сюда общественников, журналистов и должностных лиц стала акция «фронтовиков», решивших поименно отметить всех причастных к этой истории персонажей. Активисты ОНФ публично передали сшитые красные ленточки участникам торжественного открытия комплекса как символ ранее взятых на себя и невыполненных региональным правительством обязательств.
Напомним, торжественное разрезание ленточки у входа в «МТЛ Арена 2» произошло за два дня до выборов самарского губернатора, в которых победил Николай Меркушкин. Он же был инициатором и руководителем проекта строительства. Помимо него свои сшитые ленточки получат первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, глава минспорта Дмитрий Шляхтин, экс-заместитель главы областного минстроя Андрей Крикуненко – все трое открывали объект в 2014-м. Именные конверты с ленточками отправят и двум бывшим министрам строительства Алексею Гришину и Александру Баландину, а также подрядчику строительства – небезызвестной ООО «С.И.Т.И.».
Генподрядчик ЗАО «Волгатрансстрой-9» (ВТС-9) стал первым обладателем письма с красной лентой. Представитель компании Олег Кузнецов принял этот презент из рук сопредседателя регионального штаба ОНФ, координатора проекта «За честные закупки» в Самарской области Вадима Нуждина.
«Уверен, что после этой акции, высшее должностное лицо региона сделает соответствующие выводы о работе некоторых своих подчиненных и проведет самую серьезную внутреннюю проверку деятельности должностных лиц, а также возьмет на личный контроль работу по завершению строительства данного спортивного сооружения. Мы также направим заявление на имя прокурора Самарской области с тем, чтобы были проверены все обстоятельства строительства этого объекта и названы виновные должностные лица, чьи действия привели к такому плачевному результату», – сказал активист.
Как пояснил на месте прокурор Октябрьского района Самары Евгений Тупиков, строительство объекта завершено, но официально его не ввели в эксплуатацию. Еще в 2014 году сооружение, по распоряжению правительства Самарской области, эксплуатировалось в экспериментальном режиме, хотя такого понятия в законе не существует. В связи с этим областная прокуратура оспорила это распоряжение. С тех пор объект фактически не эксплуатируется. Выделенные в 2015 году областным правительством дополнительные средства на выполнение строительно-монтажных работ по корректировке проектной документации и строительству тренировочного ледового комплекса также не поспособствовали перезапуску комплекса.
Ввести «МТЛ Арену 2» в эксплуатацию главным образом помешало отсутствие заключения Госстройнадзора, рассказал представитель заказчика – заместитель директора управления капстроительства Самарской области Евгений Тихонов. Работы над комплексом начались в 2006 году и только в 2013-м, после закладки фундамента, к делу подключился региональный минстрой, а вместе с ним и государственная инспекция – нулевой цикл строительства был завершен без ее надзора. Из-за этого по окончании работ у заказчика фактически не было правовой схемы введения объекта в эксплуатацию.
По словам Евгения Тихонова, запустить комплекс теперь весьма сложно. Пока чиновникам нужно получить результаты мониторинга основания фундамента и грунтовых вод – то, что необходимо было сделать в 2006-м. Эту работу проведут в течение апреля, после чего решат, что делать дальше.
Сегодня, как наблюдали гости объекта, его подвал подмывают грунтовые воды, поскольку он расположен на пригорке, а стены в некоторых местах образуют трещины. Насколько это окажется критичным, покажет проверка. Отметим, что участники встречи не исключили возможность привлечения отдельных участников этой историик уголовной ответственности в случае, если правоохранители найдут в действиях должностных лиц признаки состава преступления, пишет «ФедералПресс».
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