Самарские активисты ОНФ провели рейд на Царев курган и Царевщинские озера

155

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Самарской области в рамках проекта «Школа общественных инспекторов ОНФ» совместно с представителями Управления государственного экологического надзора Министерства лесного хозяйства и природопользования региона провели рейд на особо охраняемую природную территорию Самарской области – Царев курган и Царевщинские озера.«Проект Народного фронта по обучению инспекторов выполняет очень важную задачу по привлечению активных граждан к участию в общественном экологическом контроле. Специалисты регионального министерства лесного хозяйства и природопользования откликнулись на инициативу общественности и проводят занятия и рейды, где разъясняют жителям правила осуществления общественного экологического контроля и правила взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с правоохранительными органами, рассказывают об основах государственного управления в сфере экологии. Это важные знания и навыки, которые повышают экологическое сознание и ответственность граждан», – рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Самарской области Сергей Мирошниченко.Активист ОНФ Михаил Дубасов пояснил, что место проведения рейда они выбрали не случайно. Царев курган, являясь ценнейшим историческим и природным памятником, стал местом туристического паломничества жителей и гостей Самарской области.«Царев курган – живописная гора, расположенная на берегу Волги, с вершины кургана открывается прекрасный вид на одну из природных достопримечательностей Самарской области – Жигулевские ворота. Посещение кургана включено в туристический маршрут. Постоянный экологический надзор за местами массового отдыха горожан позволяет сохранить его, своевременно убирать небольшие свалки, чтобы лес и природный родник оставались чистыми», – сообщил Дубасов.Активисты Народного фронта выявили на территории Царева кургана небольшие участки скопления бытового мусора, остатки кострища. Специалист Управления государственного экологического надзора объяснил будущим экоинспекторам, как правильно составлять акт выявленных нарушений, куда его направлять, чтобы действия активистов принесли максимальный эффект. По итогам проведенного рейда активисты нанесли координаты выявленных мусорных мест прибрежной зоны на интерактивную карту свалок и подготовили обращение в администрацию Красноярского района с предложением провести очистку территории Царевщинских озер.Напомним, ранее активисты ОНФ прошли обучение, тестирование при министерстве лесного хозяйства и природопользования. Пятеро активистов уже получили удостоверения общественных экологических инспекторов. Столько же проходят обучение сейчас. Обучающие экологические рейды в Самарской области продолжатся.