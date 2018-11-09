Самарские активисты ОНФ провели для школьников экскурсию на авиационный завод

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В рамках акции Общероссийского народного фронта «Неделя в профессии» активисты регионального отделения ОНФ в Самарской области вместе с учащимися школы №163 областного центра стали участниками экскурсии по АО «Авиакор – авиационный завод». Школьникам показали заводской музей и летно-испытательную станцию.Цель акции Народного фронта – показать школьникам работу современного предприятия изнутри, сформировать у детей целостное представление о технологическом цикле производства продукции, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, способствовать ранней профориентации на занятость в промышленности и других приоритетных сферах экономики.В Самарской области сформирован мощный промышленный авиационно-космический кластер. С этим связно то, что общественники для профориентации школьников выбрали профильное предприятие АО «Авиакор – авиационный завод». Основная сфера деятельности завода – строительство, ремонт, модернизация, техническое обслуживание и поставка запчастей для самолетов Ту-154, Ту-95 и Ан-140. Завод относится к числу немногих предприятий России, которые обладают опытом в области серийного производства гражданских и военных самолетов из деталей, узлов и агрегатов собственного производства, рассказал школьникам директор заводского музея.Учащиеся познакомились с работой службы по ремонту и модернизации авиационной техники, побывали на борту современного Ту-154. Всего на экскурсии побывали 20 учеников школы №163.Экскурсии в рамках акции ОНФ «Неделя в профессии» продолжатся на других предприятиях Самарской области.