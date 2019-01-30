Самарская служба занятости оказывает финансовую поддержку безработным гражданам для организации собственного дела

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Самозанятость – это не только возможность решить собственные проблемы с трудоустройством, но и создать дополнительные рабочие места и помочь с занятостью другим.В рамках программы «Содействие самозанятости» в пгт Стройкерамика открылся фитнес-клуб «Стимул». Молодая женщина «менеджер» по образованию и фитнес-инструктор по последнему месту работы организовала свое собственное дело и на базе фитнес-клуба оказывает такие услуги, как суставная гимнастика, силовые тренировки, бодифлекс, фитбол-гимнастика. Кроме того, женщина проводит «Школу здоровья» и занятия в «Клубе правильного питания».Он расположен по адресу: Волжский м.р., пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, 11, сообщает Минтруд региона.Фото pixabay.com