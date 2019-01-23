Самарская областная библиотека отметит 250-летие со дня рождения И.А. Крылова серией выставок
23 января 2019 11:21
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13 февраля исполняется 250 лет со дня рождения великого русского писателя Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844 гг.). К знаменательной дате Самарская областная универсальная научная библиотека готовит выставочный проект, который будет состоять из серии экспозиций: книжно-иллюстративной «От Эзопа до Крылова», литературоведческой «Библиотекарь-баснописец» и выставки-просмотра «Два имени в судьбе России: Пушкин и Крылов».
25 января в 15:00 в Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 А, 1 этаж) состоится открытие книжно-иллюстративной выставки «От Эзопа до Крылова».
Среди экспонатов будут представлены редкие книги, иллюстрированные замечательными мастерами живописи и графики, а также прижизненные издания басен Ивана Крылова. Кроме того, читатели и гости библиотеки смогут познакомиться с творчеством предшественников самого знаменитого русского баснописца и по-новому взглянуть на его вклад в развитие жанра басни. Интересно, что о жизни легендарного Эзопа повествует уникальное цельногравированное издание «Житие славного баснописца Езопа» (начало XIX в) из фонда отдела редких книг. Жемчужина коллекции – небольшая книжка, опубликованная в 1809 году, первое издание басен Крылова, ставшая библиографической редкостью.
На открытии выставки прозвучат басни И.А. Крылова в исполнении актера театра «Самарская площадь», народного артиста Республики Башкортостан, члена Союза театральных деятелей Геннадия Муштакова.
В этот же день в зале выдачи литературы (пр. Ленина, 14 А, 2 этаж) откроется литературоведческая выставка «Библиотекарь-баснописец». Экспозиция познакомит с материалами из фондов СОУНБ и Российской национальной библиотеки (ранее Императорской публичной библиотеки) о работе Ивана Крылова в должности библиотекаря.
Иван Андреевич Крылов большинству известен как талантливый баснописец, и немногим он знаком как драматург, издатель, библиотекарь, отличный переводчик, прекрасный рисовальщик и скрипач. Книги, представленные на выставке, раскроют неизвестные страницы жизни классика.
Время работы обеих экспозиций: 25 января - 28 марта 2019 года.
Также можно будет посетить выставку «Два имени в судьбе России: Пушкин и Крылов» в отделе абонемента (ул. Мичурина, 58). Экспозиция расскажет о двух знаменитых соотечественниках и больших друзьях. Для любителей литературы произведения, представленные в экспозиции, могут быть интересны новым взглядом на известные сюжеты Крылова. Напомним, что любую книгу из отдела абонемента возможно получить на дом. С экспозицией можно будет ознакомиться до 28 февраля 2019 года.
Запись на экскурсию по книжно-иллюстративной выставке «От Эзопа до Крылова», ежедневно, кроме понедельника, по телефону 8 (846) 335-66-27.
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