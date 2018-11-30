Самарская область занимает первое место в ПФО на этапе Конкурса управленцев «Лидеры России»

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Самарская область занимает первое место в ПФО по количеству допущенных до заключительного блока тестирования дистанционного этапа отбора на Конкурсе управленцев «Лидеры России»! Участники из Самарской области составили 19,01% от участников ПФО, сообщает Департамент информационной политики региона.Подведены итоги второго блока тестирования дистанционного этапа отбора Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. — теста общих знаний о России, который участники проходили с 19 по 21 ноября. Впереди третий, заключительный, блоктестирования — тест управленческого потенциала. По итогам первых двух тестовых блоков допуск к нему получили 15 046 конкурсантов, в том числе 87 иностранных граждан, которые представляют 18 стран. Участники из Самарской области составили 19,01% от участников ПФО? сообщает пресс-служба Конкурса.География конкурсантов из России представлена следующим образом: Центральный федеральный округ — 34,65%, Приволжский — 17,57%, Северо-Западный — 13,56%. Далее идут Уральский (9,97%), Сибирский (9,21%), Южный (7,96%), Дальневосточный (4,31%) и Северо-Кавказский (2,77%) федеральные округа. Успешнее других первые два блока тестов преодолели конкурсанты из Северо-Западного и Уральского федеральных округов: доля участников, получивших доступ к тесту управленческого потенциала, выросла по отношению к доле конкурсантов на старте дистанционного этапа на 0,4% и на 0,26% соответственно.Внутри Приволжского федерального округа регионы расположились следующим образом: Самарская (19,01%), Нижегородская (17,69%) области, Республики Башкортостан (12,40%), Татарстан (10,88%), Пермский край (9,36%), Саратовская область (6,12%), Удмуртская республика (4,56%), Кировская (3,54%), Оренбургская область (3,39%), Чувашская республика (3,35%), Ульяновская (2,85%) и Пензенская (2,81%) области, Республики Мордовия (2,59%) и Марий Эл (1,45%).«В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысяч человек. В этот раз почти на 3 тысячи больше. В конкурсе принимает участие все больше талантливых и целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции», — прокомментировал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.