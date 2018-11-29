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Самарская область занимает 12 место в медальном зачете в рейтинге Национального чемпионата, 4 место по вовлеченности студентов, 2 место по ПФО. С 2012 года количество компетенций возросло с 2 до 46, количество участников с 54 до 400. Зрителей 10 тысяч!